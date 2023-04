Nel pomeriggio di ieri, il governatore Christian Solinas si è presentato a San Gavino Monreale per un incontro con i dipendenti della fonderia e le istituzioni.

Nel lungo incontro, il presidente ha dato rassicurazioni sulla posizione della Regione Sardegna al loro fianco. “Non vi abbandoneremo, e non ci rassegniamo alla cessazione delle produzioni in un polo strategico”.

Poi ha ascoltato le rimostranze dei lavoratori, in assemblea permanente da giorni. In quegli istanti, il governatore non ha celato una certa commozione a sentire quelle storie.

”Regione e Governo troveranno le soluzioni a garanzia dei lavoratori, che in questo difficile momento hanno dato prova e lezione di un grande senso di responsabilità” ha dichiarato il governatore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it