Il professor Bernardo Carpiniello, direttore di Psichiatria dell’Aou di Cagliari, è stato nominato presidente del Consiglio delle Società Europee di Psichiatria.

L’elezione di Carpiniello, professore ordinario di Psichiatria e direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Cagliari, è avvenuta durante il Congresso dell’Associazione Psichiatrica Europea (EPA, European Psychiatric Association) di Parigi.

L’EPA è la principale associazione che rappresenta il mondo della psichiatria in Europa. Con membri individuali attivi in ben 88 paesi nel mondo e 44 Associazioni Psichiatriche Nazionali che rappresentano più di 80mila psichiatri europei. L’EPA ha come obiettivi fondamentali lo sviluppo delle conoscenze e della ricerca e il miglioramento della qualità delle cure nel settore della salute mentale in Europa. Ha la sua sede a Strasburgo e i suoi uffici a Bruxelles.

I Presidenti e i rappresentanti ufficiali delle principali Associazioni Psichiatriche Nazionali afferenti all’EPA compongono il Consiglio delle Associazioni Psichiatriche Nazionali dell’EPA (EPA Council of NPAs), organismo facente parte integrante dell’EPA stessa, con le sue 44 Associazioni Nazionali provenienti da 40 paesi europei. Questa è diventata una delle più importanti piattaforme di discussione tra gli psichiatri di tutta Europa. Il Consiglio riunisce i rappresentanti degli psichiatri di tutti i paesi europei con l’obiettivo di migliorare la psichiatria e l’assistenza psichiatrica in tutto il continente. Attraverso l’ufficio EPA di Bruxelles, le attività del Consiglio mirano a farsi portavoce presso la Commissione Europea delle più importanti problematiche nel settore della salute mentale nei Paesi dell’Unione.

Il professor Carpiniello è autore di circa 600 pubblicazioni scientifiche, di cui oltre 200 pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche, quali il New England Journal of Medicine, The Lancet, Archives of General Psychiatry/JAMA Psychiatry, World Psychiatry, Psychological Medicine, Acta Psychiatrica Scandinavica, Psychiatry Research, Journal of Clinical Psychopharmacology, International Journal of Clinical Psychopharmacology, Schizophrenia Research, Psychiatry Research, European Psychiatry, Schizophrenia Bulletin, BMC Psychiatry.

Nella sua lunga carriera, il professore, ha ricoperto il ruolo di Presidente del collegio dei professori ordinari di Psichiatria, Presidente della Società Italiana di Psichiatria, Presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale e Presidente della Società Italiana di Riabilitazione Psichiatrica. A

ttualmente è membro del Comitato Esecutivo della Associazione Europea di Psichiatria e del Comitato esecutivo della Società Italiana di Psicopatologia.

