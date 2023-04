L’integrità della Torre di Porto Giunco, a Villasimius, è a rischio.

L’allarme arriva direttamente dalla pagina Facebook delle Guardie Ambientali della Sardegna dov’è stata pubblicata l’ennesima foto di un turista intento a farsi riprendere sullo storico monumento con un drone.

“Ormai è prassi andare a Villasimius muniti di drone – si legge nel post – salire lungo il sentiero che porta alla torre di Porto Giunco, scavalcare i cartelli di divieto, arrampicarsi e poi postare sui social le magnifiche immagini”.

Da qui l’appello delle Guardie Ambientali della Sardegna: “Quando vedete immagini di persone munite di attrezzi da ripresa salire sui monumenti di valore storico – si legge ancora nel post – proprio come la torre di Porto Giunco a Villasimius, indignatevi in egual modo magari ricordando agli autori che per acchiappare qualche likes in più non c’è bisogno di salire e mettere a rischio l’integrità della torre”.

