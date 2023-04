È successo a Sassari, in località Serra Secca, dove una cavalla 29 anni si è impantanata in un terreno fangoso e non riusciva più a rialzarsi.

Così sono intervenuti i Vigili del fuoco che, insieme a due veterinari, hanno rimesso in piedi l’animale sollevandolo a braccia.

Poi con l’ausilio di alcune fasce e altri mezzi utilizzati in queste occasioni, son riusciti a spostare dalla fanghiglia Vela d’oro, questo il nome dell’equino.

