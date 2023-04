Su Rai 3 spazio a “Play Alghero”, progetto che vede protagonista la Fondazione Alghero. A parlarne il programma “Generazione Bellezza” condotto da Emilio Casalini.

Nel programma è presente Fabio Viola, il game designer che ha coordinato lo sviluppo del sistema di giochi, e dei giovani creativi che hanno ideato e sviluppato i giochi.

Le immagini della puntata sono state girate direttamente nei siti culturali della cittadina dove è possibile immergersi nelle esperienze ludiche e scoprire la città. Dalla Torre San Giovanni per l’installazione interattiva ” Digital canvas “, al Museo Archeologico e al Nuraghe Palmavera per ” CollezionAlghero “, in tour per il centro storico seguendo il ” Playful itinerary ” e altre esperienze di esplorazione urbana realizzate nell’ambito del progetto.

Play Alghero è il sistema di giochi realizzato nell’ambito dell’iniziativa europea MED GAIMS GAmifIcation for Memorable tourist experienceS finanziata dal programma ENI CBC MED 2014-2020. Volto a rivoluzionare la tradizionale visita ai siti culturali utilizzando la gamification per innovare e rendere unica l’esperienza sul territorio.

“PlayAlghero” è diventato un caso studio internazionale ed un modello da seguire per l’emergente turismo videoludico. È possibile recuperare la puntata su RaiPlay.