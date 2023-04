Gabriele Onnis, eccellenza sarda del product design, è tra i progettisti selezionati dall’ADI Museum di Milano per la mostra “Italy: a New Collective Landscape” che espone i progetti dei migliori designer contemporanei italiani under 35.

Phos, la lampada green per uso domestico realizzata dal giovane designer cagliaritano, sarà esposta nel tempio del design “made in Italy” del capoluogo lombardo dal 4 aprile fino al 10 settembre 2023.

Sviluppato durante il corso di studi in Product Design allo IED di Cagliari, il prototipo Phos si fonde in due sorgenti luminose, in cui fuoco e luce sono indissolubilmente legati tra loro, e in cui l’energia termoelettrica viene prodotta, accumulata ed utilizzata.

“L’idea è nata per caso. Ho una mia visione personale maturata negli anni che riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica” racconta il designer. “Ho iniziato a indagare le forme di energie alternative e ho scoperto che esistevano dei componenti elettronici che erano presenti anche nei computer e quindi nelle nostre case, che si comportano come dei generatori quando si produce una differenza di temperatura tra questi”.

