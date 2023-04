Le indagini erano iniziate dopo la denuncia presentata da un 49 enne di Guspini, titolare di una rivendita di bombole del gas, situata in quella via Matteotti. Tramite riscontri testimoniali ed altre fonti probatorie raccolte nell’ immediatezza dai militari dell’Arma, è emerso che due persone si erano introdotte furtivamente all’interno dell’esercizio commerciale, sottraendogli un computer portatile, 4 cellulari, 12 coltelli, due motoseghe e circa €20 in moneta.

Così ieri a Guspini, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato in concorso, un 41enne e una 52 enne del luogo, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico. A seguito di perquisizioni eseguite l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

