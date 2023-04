Nel pomeriggio di ieri, insieme ad un complice datosi alla fuga, ha rubato alcune bottiglie di superalcolici all’interno del centro commerciale Iperpan in Viale La Playa. Sottoposto a controllo dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, chiamati dalla vigilanza del punto vendita, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 18 cm, che è stato naturalmente sottoposto a sequestro.

Così un ventiseienne marocchino domiciliato in Viale Merello, di fatto senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti denunce a carico, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’intera refurtiva è stata restituita ai gestori del supermercato che non hanno formalizzato una querela per il furto, per cui non si arriverà ad un procedimento penale.

