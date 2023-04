Nel periodo delle feste ritornare in Sardegna diventa un po’ più difficile. Prezzi molto alti e disservizi continui non aiutano i non residenti a riabbracciare le loro famiglie. Tra i protagonisti di questo calvario anche la conduttrice Geppi Cucciari.

In un post su Facebook, l’artista di Macomer ha denunciato il suo calvario. “Noi sardi,a volte,torniamo a casa per Pasqua.Torniamo anche se non è Pasqua.Una delle compagnie che copre le tratte è #aeroitalia.Che non permette la lista d’attesa con un biglietto già emesso, e ha un call center col quale parlare è impossibile. Impossibile. Suggerimenti?”.

Nei commenti, tantissimi sardi hanno condiviso lo stesso problema avuti anche con altre compagnie aeree. E prendere la nave non sembra una soluzione economicamente fattibile.

