È stato la spalla perfetta per Gigi Riva nel Cagliari di Scopigno che vinse lo scudetto nella gloriosa stagione 1969-1970. Si è spento oggi all’età di 77 anni Sergio “Bobo” Gori. Giunto nel 69 in Sardegna dall’Inter (nello scambio che aveva portato Boninsegna in nerazzurro) Gori è stato a Cagliari fino all’estate del 1975.

Centosessantasei le presenze con la maglia rossoblù, Gori è uno dei sei giocatori nella storia del calcio italiano ad aver vinto lo scudetto con tre squadre differenti (Inter, Cagliari e Juventus). Nel Cagliari ha fatto trentatré reti, ma la più famosa è il 2-0 contro il Bari, all’Amsicora, il 12 aprile 1970, quando i rossoblù ebbero la certezza matematica dello scudetto.

In azzurro Bobo Gori partecipò alla spedizione che arrivò al secondo posto nel Mondiale di Messico 1970.

Dopo l’esperienza in Sardegna, è rimasto sempre legato alla maglia del Cagliari tanto che lo stesso club rossoblù nel 2013lo ha inserito nella Hall of Fame della società.

