È sardo il comune che sta attuando meglio i progetti inerenti al Pnrr: Setzu. La notizia è emersa a Roma durante la conferenza stampa di presentazione del libro “Recovery Plan – Il controllo dei revisori sui Fondi del Pnrr”.

Il caso “Setzu” è stato citato da Maria Carla Manca, una delle due autrici del testo assieme alla collega Rosa Ricciardi. “I responsabili dei servizi hanno messo in campo un ottimo lavoro di gruppo per rispettare le diverse fasi, in qualità di soggetti attuatori, dell’attuazione dei progetti, ovvero interventi del Pnrr finanziati direttamente dal Ministero”.

A Setzu, 133 residenti, nel cuore della Marmilla e ai piedi dell’altopiano della Giara, si sta procedendo celermente e seguendo i cronoprogrammi.

”Questo dimostra che qualsiasi ente locale, con gli opportuni accorgimenti organizzativi, è in grado di dare un importante contributo alla spendita di queste ingenti risorse solo mettendo in campo un nuovo sistema di collaborazione fra i diversi settori” ha concluso la Manca.



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it