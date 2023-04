Questa sera Cagliari scioglierà il terzo e forse meno conosciuto voto al suo protettore Sant’Efisio, la Visita delle sette chiese. In un suggestivo corteo notturno, la statua del martire guerriero sarà portata in processione tra le vie del centro storico cagliaritano per ringraziare ancora una volta il Santo.

Secondo la leggenda in un non precisato Giovedì Santo della prima metà del 700, Sant’Efisio sarebbe apparso in sogno a un viceré sabaudo per avvisarlo di un tentativo di avvelenamento dei pozzi dell’acqua cagliaritani. Un’altra versione dice che Efisio, con fare minaccioso, sia apparso direttamente in sogno al delinquente che voleva avvelenare l’acqua mettendo a repentaglio la vita dei cagliaritani.

Da allora in segno di ringraziamento, ogni giovedì santo l’arciconfraternita del Gonfalone porta solennemente la statua di Sant’Efisio in visita alle sette chiese.

