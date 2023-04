Si avvicina il trasloco per gli operatori del mercato di San Benedetto E’ stato infatti aggiudicato l’appalto per la realizzazione della struttura provvisoria nel parco della Musica in piazza Nazzari in attesa dei lavori che trasformeranno il mercato.

Ad aggiudicarselo la sola società partecipante alla gara del valore di 5.673.409,50 euro: “Rtc Consorzio di cooperative di produzione e lavoro”.

La conferenza di servizi che si esprimerà sul piano definitivo dovrebbe essere convocata entro un mese e il cantiere sarà aperto prima dell’estate.

