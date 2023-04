Dodici interventi, 11 Comuni interessati, investimenti per 68 milioni di euro. Sono questi i numeri della riqualificazione della viabilità della Città Metropolitana di Cagliari, con un obiettivo prioritario: l’implementazione della sicurezza stradale di automobilisti e pedoni in tutto il territorio metropolitano.

Gli interventi

I lavori, aggiudicati a fine 2022 e tutti al via tra marzo e maggio 2023, includono il restyling del tratto di viale Marconi tra Quartu Sant’Elena e Quartucciu, di due tratti della ex SS 131 a Sestu e la manutenzione straordinaria di molteplici strade provinciali e intercomunali, tra cui la ex Sulcitana tra Elmas e Assemini, la SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai, la via Brigata Sassari tra Quartu e Quartucciu, il collegamento tra la SS 195 e il porto turistico di Perd’e Sali e il raccordo di Sa Cantonera che collega Sestu alla ex SS 131.

Già avviato a marzo l’intervento sul tratto della SP 15 che va dall’incrocio con la via Nazionale a Maracalagonis fino al confine con il Comune di Sinnai, mentre partiranno a breve i lavori direzione rotatoria di Sa Funtanedda e quelli sul tratto dalla rotatoria della zona industriale di Sinnai fino all’ingresso del centro abitato. In programma anche la manutenzione di tutta la SP 17 da Quartu a Villasimius e della SP 92, la strada ad alto traffico commerciale che collega le Saline Conti Vecchi alla Pedemontana, in territorio di Capoterra. Sempre a Capoterra, sarà completata la circonvallazione inaugurata lo scorso anno con la realizzazione del tratto compreso tra la rotonda in prossimità del campo di calcio e l’innesto con la provinciale 1 in zona Is Olias.

Una menzione a parte merita la realizzazione della nuova strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis, attesa da oltre un ventennio, per la quale sono stati stanziati 48 milioni di euro ed è imminente la stipulazione del contratto di appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dell’opera.

Un ultimo intervento, al via sempre tra aprile e maggio, riguarda la realizzazione dell’attraversamento pedonale in sicurezza tra la stazione ferroviaria di Villaspeciosa e l’abitato di Uta.

“Questi interventi sono il risultato di un lavoro intenso e proficuo dell’amministrazione e degli uffici, in stretta collaborazione e sinergia con i Comuni interessati”, commenta il sindaco metropolitano Paolo Truzzu. “Un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi e dimostra come il modello città metropolitana funzioni e porti beneficio a tutto il territorio nel suo complesso, e non solo al capoluogo intorno al quale gravita”.

“Sono 12 interventi richiesti e attesi dai territori, che hanno come obiettivo prioritario l’implementazione della sicurezza stradale, e in qualche caso riguardano la realizzazione di corridoi per la mobilità lenta e di nuove strade di collegamento per ridurre i tempi di percorrenza e spezzare l’isolamento di alcuni Comuni”, sottolinea il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. “Un importante passo avanti verso una viabilità più sicura e veloce che avrà un impatto senz’altro positivo sulla qualità degli spostamenti dei cittadini metropolitani”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it