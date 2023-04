“Come volevasi dimostrare, in questi giorni stiamo assistendo alle stesse problematiche del periodo natalizio. Chi non si è organizzato per tempo per venire in Sardegna si dovrà scontrare con i soliti problemi della dis-continuità territoriale”. La deputata di Alleanza Verdi Sinistra, Francesca Ghirra, denuncia la situazione in un post sulla sua pagina Instagram, facendo riferimento alle tratte in continuità aerea di Ita e AeroItalia sui tre aeroporti sardi.

“Non ci sono voli disponibili da Roma a Cagliari nè oggi nè domani. Chi non può usufruire della tariffa residenti dovrà sborsare 209,53 euro venerdì o 129,53 sabato” scrive Ghirra con tanto di screenshot.

“Non è migliore la situazione per volare da Cagliari a Roma: martedì 11 non ci sono voli disponibili e mercoledì 12 c’è solo il volo delle 20:55 a 131,62 euro – continua la deputata di Alleanza Verdi Sinistra – Non va meglio a chi vola da Milano a Cagliari: oggi e venerdi è disponibile un unico volo alle 22 alla modica cifra di 304 e 306 euro, mentre domani è impossibile viaggiare. Per il rientro si può prendere un volo lunedì da 116 euro o giovedì da 154, ma martedì e mercoledì non c’è nessuna disponibilità”.

Ma non è tutto. “Volare da Milano a Olbia oggi è possibile alle 21:05 alla tariffa di 246,99 euro, ultimo volo disponibile sino a sabato. La tratta inversa non è disponibile martedì, mentre mercoledì vale 189,99 euro. Da Roma a Olbia i voli sono garantiti tutti i giorni, con costi tra i 180 e i 70 euro a tratta”, aggiunge Ghirra.

Per quanto riguarda lo scalo di Alghero: “Arrivare da Milano oggi è impossibile, mentre si può volare domani alle 7 o alle 21 a 306 euro. Venerdì c’è un unico volo alle 7 del mattino alla stessa cifra – continua Ghirra -. Tornare a Milano da Alghero è possibile lunedì con i voli delle 7 o delle 8 a 115 euro, martedì con il solo volo delle 7 a 295 euro e mercoledì alle 7 o alle 21 a 268 euro”.

“Viaggiare su Roma è più semplice: i voli sono garantiti tutti i giorni a una cifra che, salvo un picco di 170 euro nella tratta Alghero Roma l’11 aprile, si aggira intorno ai 100 euro”, prosegue l’esponente di Alleanza Verdi Sinistra.

“Vi risparmio le tariffe delle “low cost”, davvero inaccessibili. Ci ritroviamo per l’ennesima volta ostaggio delle compagnie aeree che, nonostante abbiano annunciato 56 voli in più, ci lasciano come sempre e più di sempre isolati. Cosa aspetta la Regione a intervenire piuttosto che piagnucolare e trovare continuamente scuse prive di fondamento?”, conclude Ghirra.

