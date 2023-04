La Dinamo Banco di Sardegna torna in campo sabato nell’anticipo di mezzogiorno per la 25/a giornata di serie A. La sfida si gioca al PalaSerradimigni contro Treviso: i biancoblù dovranno per riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Verona.

“Arriviamo a questa gara arrabbiati per la sconfitta di Verona, ma una partita persa non può intaccare il lavoro di mesi e gli equilibri che abbiamo raggiunto con tanto lavoro” ha commentato coach Piero Bucchi.



Infatti ora la Dinamo è pronta a ripartire. “La sfida con Treviso non sarà semplice ma vogliamo riprendere il cammino interrotto la settimana scorsa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it