Circa 35mila arrivi previsti tra oggi e il giorno dopo la Pasquetta nei tre aeroporti sardi, i circa 135mila passeggeri tra arrivi e partenze tra il 6 e l’11 aprile. E anche i flussi nei porti sono in crescita rispetto agli anni pre-pandemia.

Come al solito il “ponte di Pasqua” è il primo test per il comparto vacanziero prima dell’avvio della stagione estiva in Sardegna. A Cagliari la Sogaer, che gestisce lo scalo di Elmas, prevede un traffico di 75mila passeggeri (andata e ritorno), ad Alghero Sogeal prevede circa 28mila passeggeri, mentre ad Olbia Geasar stima un traffico di circa 31mila passeggeri.

Dal mare, invece, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna prevede percentuali in aumento .

Quanto ai sardi, anche i residenti si sposteranno da un capo all’altro dell’isola per festeggiare la Pasqua: prenotazioni in circa 800 strutture, tra alberghi, ristoranti, bed and breakfast e agriturismi.

