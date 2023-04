Per la domenica di Pasqua torneranno freddo e pioggia in Sardegna, ma la giornata di Pasquetta è salva.

Come spiegano gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu, in questi giorni è previsto un minimo depressionario in discesa dalla Francia che interesserà marginalmente la Sardegna per il fine settimana di Pasqua.

Sabato 8 aprile, quindi, il cielo sarà nuvoloso con precipitazioni irregolari sul versante centro-orientale nel pomeriggio e in serata. Il giorno dopo, domenica 9 aprile, resteranno le nuvole con residue precipitazioni.

Lunedì 10 aprile, invece, il cielo sarà poco nuvoloso e già a partire dalla sera si vedrà un miglioramento con l’aumento delle temperature.

