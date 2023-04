L’Orto Botanico dell’Università di Cagliari rimarrà aperto anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta: l’orario di apertura sarà quello consueto, dalle 9 alle 18 con orario continuato.

In questi giorni gli spazi del polmone verde dell’Ateneo sono stati arricchiti da una serie di pannelli che riportano poesie sull’ambiente e sulla natura, posizionati in corrispondenza delle varie collezioni dell’Orto. Questo regalerà ai visitatori una bella occasione per scoprire e riscoprire uno spazio in cui la cultura e la bellezza degli ambienti naturali mostrano a grandi e piccini la loro connessione.

Gli alberi sono sempre stati infatti elementi della natura che hanno ispirato i poeti per esprimere emozioni e metafore della vita quotidiana. Gli ospiti dell’Orto potranno, già da oggi, rileggere i brani di poeti italiani e stranieri, famosi giardinieri che con le piante hanno instaurato un rapporto speciale.

In questo primo scorcio di bella stagione, in tutti i percorsi possibili all’interno dell’Orto è possibile vivere un’esperienza immersiva in cui fanno bella mostra di sé le meravigliose fioriture primaverili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it