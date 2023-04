“Un provvedimento preoccupante, che ha il sapore della censura se non addirittura della persecuzione religiosa: intollerabile in una società inclusiva e rispettosa di ogni credo”.

Il Presidente della Regione Christian Solinas manifesta piena solidarietà alla Maestra Marisa Francescangeli, la docente della scuola primaria di San Vero Milis punita per avere fatto recitare in classe agli alunni due preghiere prima delle vacanze natalizie.

“Nessuna forzatura mi risulta sia stata fatta da parte della Maestra. Nessuna opera di proselitismo religioso, nessuna coercizione” ha espresso il governatore. “La Maestra ha insegnato ai suoi alunni una breve preghiera inneggiante alla pace e alla fratellanza. Punire un docente per questo, o per avere confezionato in classe un rosario, è segno di una furia iconoclasta che non si concilia con il rispetto dovuto ai credenti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it