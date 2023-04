“Il trasferimento della diabetologia dall’Arnas Brotzu alla Asl8 è coerente con il nuovo modello d’assistenza a cui si sta puntando a livello nazionale. Un modello moderno e sostenibile che assegna alla sanità territoriale l’importante compito di gestire le cronicità. Indicando invece l’ospedale come luogo di cura delle fasi acute della malattia”.



Lo dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, in risposta ai dubbi sollevati negli ultimi giorni in merito al trasferimento della diabetologia.

“Le tante persone affette dal diabete continueranno ad avere nell’ospedale un punto di riferimento per tutte le gravi complicanze che questa malattia può comportare. Fasi acute la cui prevenzione deve però trovare risposta quotidiana nelle strutture sanitarie territoriali” ha spiegato.

Infine ha voluto chiarire. “Il nuovo assetto non comporterà la mera chiusura di un servizio ospedaliero. Non si sta operando un taglio o una riduzione. Il trasferimento della diabetologia comporterà un potenziamento del servizio in una struttura con personale medico e infermieristico adeguati”.

