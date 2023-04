A Porto Torres ritorna l’incubo dei piromani. Due incendi in poche ore. Prima un rogo ha distrutto tre auto, una Bmw, una Opel e una Peugeot 106, all’altezza del bivio di via Indipendenza. A poche ore di distanza questa notte un altro rogo è divampato in un vecchio casolare abbandonato nelle campagne lungo la strada in direzione Sorso.

Poco prima delle 23 i residenti hanno udito due forti esplosioni che hanno devastato l’edificio diroccato. Le fiamme sono state spine dal vento nell’area circostante, bruciando sterpaglie e rifiuti abbandonati.

I vigili del fuoco hanno immediatamente circoscritto il rogo, provvedendo a bonificare la zona. L’area è stata messa in sicurezza l’ennesimo, ma l’ennesimo atto vandalico, avvenuto proprio alla vigilia di Pasqua, preoccupai cittadini.

