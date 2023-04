Due cagliaritani sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per circonvenzione di incapace. I due avrebbero indotto una donna di Quartu Sant’Elena a presentare le pratiche per la richiesta del reddito di cittadinanza per estorcerle i soldi.

Sono stati i carabinieri del Nucleo operativo-radiomobile e della Stazione della Compagnia di via Milano ad avviare le indagini e a denunciare la situazione alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it