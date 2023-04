Aeroitalia ha reso noto che, per venire incontro alle esigenze di mobilità dei sardi, fino a martedì 11 aprile ha incrementato le frequenze sui voli da Olbia a Milano Linate e viceversa.



“Speriamo di aver fatto felice anche la signora Geppi Cucciari a cui auguriamo una serena Pasqua e che non vediamo l’ora di ospitare a bordo dei nostri voli” ha commentato l’azienda in una nota.



La conduttrice televisiva sarda ha ringraziato Aeroitalia e ribadito sul proprio profilo social come il tema della continuità aerea sia da tenere in considerazione anche per il futuro.

“Il tema è delicato, lo sappiamo, confidiamo sempre in tariffe più accessibili, per i residenti, per i nativi, per i turisti. In servizi più efficienti. E questo non riguarda solo voi, ma anche Volotea e ITA Airways Virtual. La continuità territoriale è da tanto, troppo tempo un problema, paga uno schema obsoleto la cui risoluzione di certo non passa solo da voi ma anche attraverso gli accordi con la Regione Sardegna”.

Quindi fa una ammonizione e una precisazione. “Che questi, e altri voli aggiuntivi non sembrino Mai una concessione a chi si lamenta. Spostarsi è necessario, la continuità territoriale è un diritto volto ‘a garantire i servizi di trasporto ai cittadini in regioni disagiate della nazione a cui appartengono superando gli svantaggi connessi alla loro lontananza, irraggiungibilità o difficile accesso’. Ricordando, per quanto ovvio, che in Sardegna non si arriva col treno né in autostrada”.

