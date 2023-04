Sulla sospensione della maestra di San Vero Milis si è pronunciato anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi. Con parole di fuoco riportate in un video pubblicato su YouTube.

Il titolo è emblematico della sua posizione: Ufficio Scolastico di dementi. Una critica senza mezze misure al dirigente che ha deciso di sospendere Marisa Francescangeli.

“Non si può tollerare che l’Ufficio scolastico sospenda per 20 giorni una maestra per una preghiera. In quell’Ufficio scolastico c’è gente che merita di essere cacciata” ha dichiarato Sgarbi. E, rivolgendosi al ministro Valditara, ha chiesto che l’ufficio venga chiuso.

Infine una sequela di insulti contro i dirigenti della scuola. “Un Ufficio fatto di deficienti, dementi, infetti, ignoranti, corrotti. La vostra è una corruzione profonda contro i valori della nostra civiltà”.

