Una festa come tante a Lunamatrona. Due ragazzi, sulla 30ina, si avvicinano ad una ragazza che sta alla cassa. Non usano giri di parole: vogliono fare sesso spinto con lei.

Il caso è accaduto qualche sera fa e a raccontarlo è Vanessa Podda, attrice e scrittrice da tempo nota per i suoi spettacoli teatrali. Con un post su Facebook ha denunciato tutta la rabbia.

“Me ne sono tornata a casa con il dolore di vedere il patriarcato sempre più vivo e forte” ha spiegato. “Se due ragazzi di 30 anni si permettono di rivolgersi in questo modo significa che si sentono in diritto di poterlo fare, si sentono difesi dalla società a cui appartengono”.

Non è la prima volta che viene molestata. “Da quando sono bambina a oggi, ho subito molestie, abusi, offese, critiche, sul mio corpo, sulla mia sessualità, sulla libertà di gestire il mio corpo come e quando ritengo giusto io”.

Dunque l’appello alla solidarietà dei suoi compaesani. “Vi chiedo, ragazze e persone non conformi del paese mio, alzate la voce, usate le mani, coalizzatevi, scrivetemi se vi succede qualcosa, uniamoci. Non lasciamo che queste cose passino in sordina, non sono scherzi”.

