“Non so con che criterio sia stato pensato, ma penso veramente che sia una pura follia”. La denuncia di Laura Sechi, ristoratrice di via Sassari, a Cagliari, che si sfoga sulla sua pagina Facebook contro l’apertura del centro ecologico comunale negli orari di “pieno servizio” per chi lavora nella ristorazione.

Per capire nel concreto cosa comporterebbe, Sechi racconta un simpatico episodio in cui durante un ipotetico ricevimento di un matrimonio, gli invitati sono costretti a godersi il momento di gioia con gli sposi con i camerieri che nel frattempo si spostano tra un tavolo e l’altro per portare i rifiuti al centro di smaltimento.

“Questo racconto – spiega Sechi – che vuol far sorridere, in realtà mostra quale sarà la situazione del conferimento dei rifiuti per i ristoranti di Via Sassari a partire dalla prossima settimana. I bidoni dovranno stare giustamente dentro (peccato però che non siano a norma ASL per stare dentro e non ci stia la busta) e i rifiuti dovranno essere portati all’isola ecologica in orari dalle 13:10 alle 13:20 e dalle 14:30 alle 14:40”.

Ma c’è di più, la chiusura domenicale del ristorante obbligherà alla “conservazione” dell’immondizia: “Dovremmo tenere l’umido dentro – aggiunge la ristoratrice – a rischio invasione blatte, oppure andare a conferire rinunciando a stare con la famiglia per fare la fila all’isola ecologica all’ora di pranzo”.

