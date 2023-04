Costa Toscana ha fatto oggi il suo debutto a Cagliari.

Dopo la stagione invernale nel Golfo Arabico, l’ammiraglia battente bandiera italiana della flotta di Costa Crociere è arrivata per la prima volta in porto, da dove partirà ogni martedì sino al 21 novembre.

L’itinerario di Costa Toscana, di una settimana, andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi splendidi, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona.

In sei date – il 23 e 30 maggio, 13 giugno, 8 agosto, 12 settembre e 26 settembre – anche Costa Diadema sarà attraccata nel porto di Cagliari insieme a Costa Toscana: una doppia presenza in un giorno feriale che aumenterà ulteriormente il numero di turisti in città. L’itinerario di Costa Diadema da Cagliari, di una settimana, comprende Palma di Maiorca, Valencia, Marsiglia, Savona, Civitavecchia/Roma. In totale, sommando le due navi, gli scali Costa a Cagliari saranno 39, il 20% in più del 2022.

Costa Toscana e Costa Diadema porteranno gli ospiti alla scoperta di Cagliari e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni, con esperte guide locali, valorizzando al meglio il territorio.

Da segnalare un tour a piedi tra le vie della città, per ripercorrere le storiche epoche di Cagliari, dalle origini fenicie ai resti romani, fino alle Medioevo, con degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici. Le esperienze a terra comprendono non solo la città di Cagliari ma anche il territorio, come nel caso della visita all’area archeologica di Santa Cristina, con i Mamuthones e gli Issohadores.

