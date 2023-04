“Mentre l’hotel di Palazzo Doglio ha aperto al pubblico nel febbraio 2020, chiunque passi nella zona vedrà uno scenario desolante: cantiere aperto, reti, transenne e lavori lasciati a metà; da settimane non si vede un operaio al lavoro. Ignorata poi la richiesta all’unanimità del Consiglio comunale per rendere accessibile a tutti e tutte Palazzo Doglio su piazza Ichnusa con una rampa pedonale: oggi vediamo una bella scalinata di ingresso, chi è in carrozzina o spinge un passeggino deve fare il giro percorrendo diverse decine di metri fino a via Logudoro”.

Lo afferma la consigliera comunale di Possibile Francesca Mulas.

“Cosa sta succedendo? È possibile che ogni cantiere che apre in città debba fermarsi e avere problemi e ritardi? L’ho chiesto alla giunta e al sindaco con un’interrogazione appena depositata in Presidenza. Nel frattempo, la piazza è abbandonata e inaccessibile”.

