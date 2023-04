Istigazione al suicidio. È questa l’ipotesi di reato su cui indaga la Procura di Cagliari in seguito alla morte nel carcere di Uta di Angelo Frigeri, 40 anni, reo confesso e condannato all’ergastolo per la strage della famiglia Azzena.

Il tragico evento sarebbe avvenuto a Tempio Pausania il 15 maggio 2014, durante una rapina finita nel sangue. L’uomo si sarebbe reso responsabile dell’uccisione del padre di famiglia, Giovanni, 50 anni, la moglie Giulia Zanzani, di 46, e il figlio Pietro, di 12.

Frigeri era stato trovato impiccato venerdì scorso in una cella dell’istituto penitenziario di Uta, dove era stato appena trasferito da Badu’ e Carros a seguito dell’indagine sui telefonini fatti arrivare ai detenuti nel carcere di massima sicurezza di Nuoro.

Il fascicolo sulla sua morte è stato aperto dal sostituto procuratore del capoluogo sardo Daniele Caria.

Il magistrato ha anche disposto l’autopsia, della quale si è occupato il medico legale Matteo Nioi al Policlinico di Monserrato: Frigeri è morto per asfissia. Quindi si conferma il decesso per impiccagione.

“Non abbiamo nominato alcun consulente – precisa all’ANSA l’avvocato Giancarlo Frongia, che tutela la famiglia Frigeri – Ci vorranno circa 90 giorni per conoscere i risultati degli accertamenti necroscopici. Noi acquisiremo tutte le informazioni sul trasferimento di Angelo”.

Quanto al possibile coinvolgimento del detenuto sul traffico di cellulari a Badu’ e Carros, il legale spiega: “Non abbiamo alcuna conferma, aspettiamo di leggere le carte”.

L’indagine della Procura nuorese su questa vicenda ha portato finora all’arresto di due persone per corruzione e introduzione illecita di telefoni cellulari in carcere: l’agente penitenziario Salvatore Deledda e la napoletana Carmela Mele. Resta invece in capo alla Dda di Cagliari l’inchiesta parallela sull’evasione da Badu’ e Carros del boss della mafia garganica Marco Raduano.

