Un camper è andato a fuoco a Tempio Pausania.

L’episodio è avvenuto ieri in uno spiazzo dov’era parcheggiato il mezzo. Ancora in accertamento le cause dell’incendio: non si esclude la pista dolosa.

Il camper è andato completamente distrutto ma non c’è stato nessun ferito.

L’allarme è scattato attorno alle 13.40. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme con l’ausilio della schiuma per oltre due ore ma non è stato possibile salvare il mezzo di trasporto.

