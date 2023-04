Questa mattina Sanluri si è risvegliata sotto una coltre di nebbia.

La visuale della strada provinciale 197 non è delle migliori e i viaggiatori che si dirigiono verso il centro abitato in Marmilla sono costretti a rallentare e, in alcuni tratti, ad azionare i fendinebbia.

Da qualche settimana, in effetti, la Sardegna sembra vivere due stagioni diverse. Se nel versante sud dell’Isola splende il sole con temperature massime attorno ai 20 gradi, in Barbagia nevica e il freddo si fa sentire.

