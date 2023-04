“Cinquantatré anni fa la gloriosa impresa di una squadra leggendaria consegnava i Quattro Mori alla storia di questo sport”. Così il Cagliari Calcio ha ricordato sui social il compleanno numero 53 del suo scudetto primo e finora unico scudetto.

Erano le 16.45 di domenica 12 aprile 1970 quando all’Amsicora Bobo Gori, segnò il gol del 2-0 al Bari, conquistando il titolo.

La squadra, costruita pezzo per pezzo dal general manager Andrea Arrica, vedeva tra i pali Ricky Albertosi. La difesa era formata da Mario Martiradonna, Comunardo Niccolai, Pierluigi Cera e Giulio Zignoli. Il centrocampo vedeva schierati il brasiliano Nenè, Mario Brugnera e Ricciotti Greatti. Infine, il tridente d’attacco era composto da Angelo Domenghini, Bobo Gori e dal grande bomber Gigi Riva.

Tra gli eroi del 70 il libero Giuseppe Tomasini, fermato da un brutto infortunio dopo essere stato titolare per gran parte del campionato, Cesare Poli, Eraldo Mancin, Corrado Nastasio e Adriano Reginato.

A guidare questi 16 campioni dalle forti personalità Manlio Scopigno, detto “Il filosofo”, allenatore scanzonato e anticonformista, capace di responsabilizzare la sua squadra.

I numeri di quella avventura parlano chiaro: 45 punti, 17 vittorie, 11 pareggi, 2 sole sconfitte. 42 gol fatti (21 siglati da Gigi Riva, che fu per la terza volta capocannoniere del campionato), appena 11 al passivo, record di sempre nei campionati a 16 squadre. Numeri conquistati grazie anche ad un pubblico appassionato che hanno fatto oltrepassare a quella vittoria i confini sportivi per assumere una forte valenza sociale.

Oggi nella chiesa del borgo di Sant’Elia il Cagliari Calcio e l’Associazione degli ex calciatori rossoblù hanno fatto celebrare una messa per ricordare Bobo Gori, scomparso mercoledì scorso, e tutti gli ex calciatori del Cagliari defunti. In serata, alle 18 a Sestu, i calciatori Alessandro Deiola e Marco Mancosu in rappresentanza della squadra parteciperanno alla posa simbolica della prima pietra (in corso Italia, angolo via Dante) della piazza che il Comune intitolerà ai “Campioni d’Italia 1969-70”. A seguire è previsto un incontro con i tifosi nella sede del Cagliari Club “Gigi Riva”.

“L’anniversario 2023 porta inevitabilmente con sé un fondo di tristezza – scrive sui social il Cagliari Calcio -. Pochi giorni fa ci ha lasciati Bobo Gori, il numero 9, amatissimo da compagni e tifosi, l’autore del gol del 2-0 al Bari, apoteosi del titolo. Alziamo più in alto il calice del brindisi della celebrazione e portiamolo più vicino a Bobo, a Mario, a Giulio, a Claudio, a Eraldo, a Manlio che restano al nostro fianco pur giocando su un altro campo. E ringraziamoli ancora, tutti i ragazzi, per averci regalato un sogno incapace di invecchiare e che ci riempie il cuore, come se fossimo ancora sul prato dell’Amsicora, alle 16.45 di domenica 12 aprile 1970”.

