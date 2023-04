Questa mattina intorno alle 8:15 circa in via Daniele Manin a Quartu Sant’Elena, un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo impattando su dei veicoli in sosta successivamente ribaltandosi su un fianco della carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “1A” della sede centrale del Comando dove i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Presente anche un’ambulanza dove gli operatori sanitari inviati dal servizio territoriale di emergenza, che hanno soccorso il conducente che fortunatamente non ha riportato nessun danno.

Dai controlli effettuati al momento nessuno è risultato illeso.

La strada è stata temporaneamente interdetta al transito. Per gli accertamenti e i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale di Quartu Sant’Elena.

