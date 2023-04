È stato presentato a Palazzo Madama, a Roma, il programma degli eventi previsti il 22 e 23 aprile pianificati da Plastic Free Onlus in occasione della “Giornata Mondiale della Terra”.

Oltre 300 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente, in contemporanea in tutto il Paese di cui 17 in Sardegna.

Oltre 25mila volontari in campo con l’ambizioso obiettivo di rimuovere 500 tonnellate di plastica e rifiuti dispersi nell’ambiente. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese.



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it