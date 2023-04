Hanno pranzato in un noto sushi restaurant di Cagliari, in viale Bonaria, ma poi sono andati via senza pagare il conto.

Peccato che il locale fosse provvisto di telecamere di videosorveglianza e abbia ripreso la targa dell’auto.

Immediata la reazione del ristorante di cucina giapponese che ha scritto sulla propria pagina Facebook: “Avvisiamo la coppia di clienti che ieri sono stati nostri ospiti per pranzo, che si sono “dimenticati” di pagare il conto, in quanto presi a correre via dal locale”.

Poi l’ultimatum: “Aspettiamo voi, o chi per voi, per saldare il conto entro la serata di oggi, altrimenti dovremo rivolgerci alle forze dell’ordine”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it