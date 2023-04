Un giovane di 18 anni tedesco è morto dopo essere caduto in mare dalla crociera Costa Toscana.

Il tragico episodio è avvenuto attorno nella serata di ieri alle 19,30, quando la nave si trovava a 7 miglia da Civitavecchia.

Secondo quanto si è appreso, il ragazzo è caduto in mare per cause ancora da accertare.

Immediato l’allarme e il pronto intervento della Guardia Costiera e dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a recuperare il corpo ormai senza vita.

Due giorni fa la crociera era arrivata al porto di Cagliari. A bordo si trovano numerosi passeggeri sardi.

