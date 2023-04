Si chiama “miringoplastica endoscopica inlay” e consiste in una metodica chirurgica usata in caso di perforazione della membrana timpanica e che da qualche tempo, grazie alla presenza di personale esperto e specializzato, viene eseguita nella Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale SS. Trinità della ASL di Cagliari, diretta dal dott. Loris Pelagatti.

Ad eseguire l’operazione, qualche giorno fa, è stato il dott. Giulio Addari, chirurgo ORL specializzato in Chirurgia dell’orecchio e della sordità, recentemente tornato in Sardegna dopo gli anni trascorsi in diversi Centri Universitari Francesi (Parigi, Lilla e Marsiglia).

“Si tratta della tecnica endoauricolare endo/microscopica inlay che prevede la ricostruzione della membrana timpanica con del pericondrio prelevato dalla faccia intera del trago (cicatrice millimetrica quasi invisibile) e senza necessità di scollamento della membrana timpanica – spiega il dott. Addari – . Tale tecnica consente un recupero postoperatorio rapido (il paziente può tornare a casa il giorno stesso dell’intervento chirurgico), con un ottimo risultato funzionale ed estetico“.

La perforazione della membrana timpanica può esser dovuta a svariate cause, principalmente:

Traumatiche: barotrauma (immersioni subacquee, brusca variazione di pressione in aereo oppure un banale schiaffo), trauma fisico (cotton fioc o altri corpi estranei). Infiammatorie: otite media acuta o cronica che esita con una perforazione della membrana timpanica.

La perforazione è una una problematica che può causare nel paziente dolore, otorragia, ipoacusia, acufene e vertigine e costituisce una comunicazione non fisiologica tra orecchio esterno ed orecchio medio, ossia una porta di ingresso per i diversi germi che dall’esterno possono facilmente oltrepassare la normale barriera costituita dalla membrana timpanica.

Questo predispone ad infezioni, dunque otiti ricorrenti, che, se non trattate, possono evolvere in otiti medie croniche. Inoltre possono causare un abbassamento più o meno importante dell’udito. E non ultimo, il paziente non può bagnare l’orecchio.

Diverse sono le tecniche per ricostruire la membrana timpanica, tra cui:

retroauricolare microscopica, che prevede un’incisione dietro il padiglione auricolare, lo scollamento della membrana timpanica residua ed il posizionamento di un lembo prelevato dalla stessa incisione.

endoauricolare microscopica underlay/overlay, che prevede un’incisione all’interno del condotto uditivo esterno, lo scollamento della membrana timpanica residua ed il posizionamento di un lembo prelevato da una seconda incisione sul muscolo temporale.

A queste due tecniche se ne aggiunge una terza, quella utilizzata nel reparto di Otorinolaringoiatria del PO di Is Mirrionis a Cagliari, Centro regionale di riferimento aziendale per la diagnosi e cura delle neoplasie maligne del cavo orale, faringo-laringee del collo e dell’orecchio.

“Nella nostra Struttura – aggiunge il Direttore Pelagatti – vengono quotidianamente trattate neoplasie benigne e maligne del cavo orale, della faringe e laringe, del massiccio facciale, del collo, delle ghiandole salivari ed della base cranica. Ora, grazie alle professionalità di tutta la squadra del reparto, si aggiungono nuove metodiche mini invasive per la cura delle patologie dell’orecchio”.

