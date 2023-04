Anche la Sardegna registra totale adesione allo sciopero nazionale indetto per oggi da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. La rete ferroviaria dell’Isola è bloccata e questo sta creando enormi disagi per chi deve raggiungere, soprattutto per necessità, i principali centri dell’Isola.

Sono stati garantiti i primi treni da Cagliari per Sassari e Olbia in andata e in ritorno, ma i viaggiatori sardi dalle 9 rimarranno a terra fino alle 17. Anche nell’isola l’adesione del personale ha raggiunto il cento per cento.

