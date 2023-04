È stato ritrovato in stato di ipotermia uno dei due sub naufragati mercoledì sera nel Golfo dell’Asinara durante una battuta di pesca sportiva. Giovannino Pinna, 35enne che stava con la sua barca insieme al cugino, Davide Calvia, 38 anni, tuttora disperso, è ora ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L’uomo non potrà essere sentito dagli inquirenti prima di lunedì prossimo perché le condizioni sono ancora critiche e la prognosi resta riservata per almeno 48 ore, ha spiegato all’Ansa il direttore sanitario dell’Aou di Sassari, Luigi Cugia.

Pinna, come spiega sempre all’Ansa il direttore di Medicina d’urgenza, Paolo Pinna Parpaglia non ricorda nulla riguardo al cugino, ma sa che non è stato ancora ritrovato.

