“Come Uiltrasporti in Sardegna abbiamo raggiunto un risultato emblematico del disagio del personale di Trenitalia con l’adesione della totalità dei nostri associati”. Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna, William Zonca, a proposito dell’odierno sciopero nazionale dei lavoratori delle ferrovie, a cui in Sardegna la Uiltrasporti ha dato un forte contributo grazie ad una massiccia partecipazione dei numerosi propri associati che hanno registrato quasi il 100 per cento di adesione.

“Riteniamo che le motivazioni di questo sciopero vadano ben oltre le problematiche emerse – afferma Zonca -: una azienda come Trenitalia deve andare incontro non solo alle esigenze del personale ma anche e soprattutto definire come il lavoro deve essere svolto in una situazione di emergenza così grave. Auspichiamo un immediato confronto e soprattutto una presa di coscienza di Trenitalia in quanto le problematiche emerse sono la punta dell’iceberg. Per questo chiediamo subito una svolta per far sì che vengano risolte nell’immediato le problematiche emerse”.

