Aveva inviato una richiesta di voltura di contratto di assegnazione di una casa popolare con la firma di una persona deceduta nel 2021.

In seguito alle indagini della Polizia locale di Cagliari, su segnalazione dell’Area, si è scoperto che dietro la richiesta c’era il fratello del defunto.

L’uomo, sentito dagli agenti, ha presentato una delega a nome e per conto della persona deceduta.

Così la Polizia locale ha sequestrato l’immobile, sito in via Campidano, e denunciato l’uomo per truffa e sostituzione di persona.

