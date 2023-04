Poco prima della mezzanotte in via Rio Massari, traversa di via Santa Gilla, a Cagliari, è andata a fuoco un’auto.

Le fiamme erano altissime e hanno danneggiato anche le due auto vicine all’utilitaria andata completamente distrutta.

Non è ancora chiaro se il mezzo sia stato incendiato e, quindi, se si tratti di un attentato, oppure se l’origine sia accidentale.

Per gli inquirenti, che indagano sul fatto, non è da escludere nessuna ipotesi.

Sul posto i Vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme rimettendo l’area in sicurezza.

