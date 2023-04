Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 14 aprile, presso la Sala Consiliare del Palazzo Regio a Cagliari, 25 Consoli del Corpo Consolare della Sardegna (CCS), in rappresentanza di 25 Paesi stranieri, hanno eletto per acclamazione il nuovo Decano nella persona di Gabor Pinna, Console di Ungheria. A seguire, su proposta del nuovo Decano, è stato rinnovato il Consiglio di Decanato che risulta composto, oltre che dal Decano, dal Segretario Generale Martino Contu, Console dell’Uruguay, e da quattro consiglieri: Cristina Ricci, Console dei Paesi Bassi; Stefano Oddini Carboni, Console della Repubblica Ceca; Salvatore Floris, Console del Bangladesh, tutti riconfermati, con una new entry, Anthony Grande, Console dell’Ucraina.

Al termine dei lavori assembleari, è stato avviato un confronto sullo sviluppo del turismo internazionale in Sardegna con l’intervento del Dr. Alessandro Sorgia, assessore del comune di Cagliari alle Attività Produttive, Turismo e Promozione del Territorio. Costui si è soffermato sulle potenzialità di sviluppo del turismo nel capoluogo sardo e sull’apporto concreto che il CCS potrebbe fornire, non solo a Cagliari ma nei comuni della Sardegna, nell’ottica della cosiddetta “Diplomazia delle Città”, per avviare e utilizzare, come ribadito anche dal neo Decano, strumenti e pratiche per una centralità strategica internazionale dei nostri centri urbani. È seguito l’intervento della Dr.ssa Isabel Vera Santiago, presidente dell’associazione “Eurinsola”, centrato sulle potenzialità di sviluppo del turismo insulare mediterraneo e che ha anticipato i contenuti della “Island of Europe 1° Intercultural Forum” che si terrà a Cagliari i giorni 18 e 19 maggio 2023, con la partecipazione del Corpo Consolare della Sardegna. Quest’ultimo, infatti, ha accettato di collaborare al progetto di “Eurinsola”, intitolato “Islas del Mar Project”, finalizzato a creare un confronto tra modelli di sviluppo delle isole del Mediterraneo, ma anche degli arcipelaghi atlantici delle Canarie e delle Azzorre.

Il neo Decano, Gabor Pinna. Nato a Cagliari il 21 maggio 1959, è Console Onorario della Repubblica di Ungheria dal 5 marzo 2010. Dal gennaio del 2022 far parte del Consiglio di Decanato, al cui interno ha assunto il ruolo di Vice Decano. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Cagliari, ha conseguito il titolo di “specialista in Diritto ed Economia delle Comunità europee” presso l’Università degli Studi di Milano; in seguito ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Comunitario presso l’Università degli Studi di Palermo. Attualmente è dirigente della Sfirs Spa, l’intermediario finanziario (ex art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385) che concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna, allo sviluppo economico e sociale del territorio. È stato inoltre anche presidente della Sogaer, la società per azioni che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Il Corpo Consolare in Sardegna

I Consolati e i Consoli Onorari dell’isola oggi. Rispettando una tradizione, consolidatasi nei secoli, in Sardegna operano 27 Consolati che rappresentano 25 Paesi del mondo, con 25 Consoli Onorari, tutti facenti parte del Corpo Consolare della Sardegna (CCS). Gli Stati europei rappresentati sono quelli più numerosi, in tutto 19. Di questi 13 sono Paesi che fanno parte dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria. Gli altri 6 Paesi extra UE sono Bielorussia, Monaco (Principato di), Norvegia, Svezia, Svizzera, Ucraina. La Spagna ha però due Consolati, uno a Cagliari e uno ad Alghero, con giurisdizioni parziali, mentre la Francia uno nel capoluogo isolano e l’altro a Sassari, sempre con giurisdizioni parziali. L’Africa è rappresentata da due Paesi: Lesotho, con sede consolare a Nuoro e Senegal, la cui sede è ubicata a Sassari con giurisdizione sull’intero territorio dell’isola. Due anche i Paesi dell’Asia: Bangladesh e Filippine. Entrambe le sedi consolari di questi Stati si trovano a Cagliari. Il Messico e l’Uruguay, infine, le cui sedi consolari si trovano nel capoluogo sardo, sono gli unici Paesi non solo dell’America Latina, ma anche dell’intero continente americano, ad essere rappresentati.

