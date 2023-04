È stata trovata a Sestu la Volkswagen dell’automobilista che ieri sera in via Puglie, a Cagliari, ha investito una madre con il proprio figlio. L’uomo, che dopo l’incidente si è allontanato senza prestare soccorso ai pedoni, finiti in ospedale in codice rosso, rischia ora una denuncia.

Saranno i filmati di alcune telecamere a permettere alla Municipale di ricostruire la dinamica dell’incidente, grazie anche ad un testimone che potrebbe fornire elementi importanti.

L’incidente è avvenuto verso le 20,30, in via Puglie e l’investitore viaggiava sulla sua Volkswagen. Le due vittime sono ancora ricoverate all’ospedale Brotzu, anche se le loro condizioni sono in via di miglioramento (prognosi di 40 giorni per il ragazzo e di 30 per la mamma).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it