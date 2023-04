Lungo corteo a Cagliari stamane, da piazza del Carmine al Villaggio Pescatori di Giorgino. In strada per dire no a tutti i rigassificatori e ai combustibili fossili.

I residenti e i movimenti ambientalisti sono preoccupati per la realizzazione di un rigassificatore perché ritengono che sia troppo vicino alle case. Per questo chiedono una revisione del progetto con la previsione di una diversa sede.

Alcuni striscioni recitavano “Sardegna fuori dal fossile, no rigassificatori, no gasdotto, no Gnl” e “System change, not climate change”.



