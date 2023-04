È morto a Parma in mattinata Nicola Demurtas, giovane di Arzana che un anno fa era rimasto vittima di un bruttissimo incidente.

L’auto nella quale viaggiava come passeggero si era schiantata contro un guardrail mentre attraversava la strada provinciale per Santa Maria Navarrese.

Da quel momento in poi, il giovane ha combattuto per restare in vita. Finché nella giornata odierna il suo cuore non ha smesso di battere.

Ad Arzana, il sindaco Angelo Stochino ha proclamato il lutto cittadino. Nel giorno dei funerali, le bandiere di tutti gli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it