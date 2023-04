Il Cagliari ha esaurito la vena realizzativa, ma ha in Boris Radunovic una saracinesca imperforabile. Il big match della Unipol Domus con il Frosinone finisce 0-0: è il secondo pareggio senza reti per i rossoblù.

È stata una battaglia fatta di batti e ribatti, con gli uomini di Ranieri che hanno condotto maggiormente il gioco. Particolarmente pericoloso Azzi in almeno tre occasioni, quindi Lella e Makoumbou – con quest’ultimo che ha colpito anche un palo.

I ciociari non sono rimasti a guardare, presentandosi in diverse occasioni davanti a Radunovic in contropiede, approfittando delle falle difensive rossoblù. Il portierone serbo si è sempre opposto alle sortite avversarie: ne sanno qualcosa Caso, Insigne e Rohden.

Al 96’, finalmente, il Cagliari avrebbe potuto sbloccarla: il tiro-cross di Nandez deviato da Turati si è stampato sulla traversa ed è schizzato via dall’area.

