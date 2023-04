Decimo risultato utile consecutivo per il Cagliari col pareggio colto con il Frosinone. Claudio Ranieri, in conferenza stampa, vede il bicchiere mezzo pieno, anche perché la squadra continua a fare risultati positivi e dimostrare una buona verve in campo.

I gol però non tornano. “Ci manca Pavoletti. C’abbiamo provato con Falco e Mancosu, Lapadula lì è l’unico con l’istinto del gol. Prelec è giovane, crescerà. Per ora creiamo tanto ma non riusciamo a finalizzare”.

Applausi poi a Grosso e al Frosinone. “Squadra molto fisica, brava a difendersi e poi ripartire. In alcuni casi, siamo stati fortunati. Ho fatto loro i complimenti, meritano di stare al primo posto”.