Quest’anno il Castello Village Festival potrebbe non avere luogo. In tutti i sensi. Gli organizzatori hanno infatti comunicato, attraverso i canali social ufficiali, che il Comune di Cagliari non ha concesso loro l’utilizzo del Bastione Saint Remy.

“Dopo settimane di incontri e mediazione, ci è stato comunicato che l’area non risulta in alcun modo adeguata ad accogliere l’evento. Nonostante quella di quest’anno fosse la quarta edizione del festival” hanno spiegato in una nota.

L’ambizione del gruppo era quello di rendere la città ancor più indimenticabile, sia per i cittadini che per i turisti. “L’amministrazione invece sbatte la porta in faccia ad un bene comune, ai giovani, ai cittadini e alla città stessa” denunciano.

